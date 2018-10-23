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FIFA Başkanı Gianni Infantino Katar'da

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası projelerinin son durumunu görmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geçti.

Kaynak: AA
FIFA Başkanı Gianni Infantino Katar'da
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23 Ekim 2018 23:13
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar 2022 Dünya Kupası'nın, Arap dünyası ile bölgenin imajını değiştirebileceğini ifade etti.

Katar hükümetine bağlı Miras ve Proje Yüksek Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Infantino, 2022 Dünya Kupası projelerinin son durumunu görmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Infantino, El-Vakra Stadını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, altyapı çalışmalarında tanık olunan somut gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Katar 2022 Dünya Kupası'nın, Arap dünyası ile bölge hakkındaki kalıplaşmış imajı değiştirebileceğini" kaydeden Infantino, "Dünya Kupası, Katar'a, uluslararası topluma Arap dünyasının imkanlarını, muazzam yeteneklerini ve neler sunabileceğini tanıtma fırsatı verecek." dedi.

Infantino, bugün, Katar Emiri Eş-Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edilmişti.

Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD'yi geçerek 2022'yi alan Katar'dan önce hiçbir Ortadoğu ülkesi, ev sahipliğine hak kazanmamıştı.

 

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