FIFA Başkanı Gianni Infantino için soruşturma

Yolsuzluk ve rüşvet nedeniyle istifa eden Sepp Blatter'in yerine gelen FIFA başkanı olarak seçilen Gianni Infantino için soruşturma başlatıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler
FIFA Başkanı Gianni Infantino için soruşturma
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30 Temmuz 2020 15:55
FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında İsviçre'de soruşturma başlatıldı.

Özel olarak görevlendirilen savcı Stefan Keller'ın yürüttüğü soruşturmada, Infantino ile İsviçre Başsavcısı Michael Lauber arasındaki ilişki incelenecek.

Geçen hafta istifasını veren Lauber, 2015'te başlatılan FIFA'daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının başında yer almıştı.

Infantino, hakkındaki yolsuzluk iddiaları yüzünden istifa etmek zorunda kalan Sepp Blatter'in yerine 2016'da FIFA Başkanı seçilmişti.



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