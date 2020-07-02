FIFA 22'de Rusya ve takımları yok!

EA Sports, Rusya Milli Takımı'nın ve Rus kulüplerinin FIFA 22'den çıkarılacağını duyurdu pic.twitter.com/P2uBQfbiSc



— Sporx Espor (@sporxespor) March 2, 2022

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim oyun dünyasını da etkiledi.EA Sports, Rusya Milli Takımı'nın ve Rusya kulüplerinin FIFA 222'den çıkarılacağını duyurdu.Yapılan açıklamada, futbol dünyasındaki pek çok ses gibi Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olunduğu, barış ve Ukrayna'nın işgaline son verilmesi çağrısında bulunuldu.İşte yapılan o açıklama: