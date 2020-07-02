FIFA 21'in gözden kaçırdığı çocuk: Rhys Williams

Liverpool'un 19 yaşındaki stoperi Rhys Williams, Atalanta karşısında yine forma şansı buldu.



Tecrübeli stoper van Dijk'ın sakatlığı sonrası A takıma yükselen ve Şampiyonlar Ligi'nde forma şansı bulan oyuncu, FIFA adlı video oyununda yer almıyor.



FIFA'YI ŞAŞIRTTI



Atalanta dışında önceki iki maçta Ajax ve FC Midtjylland'a karşı da forma şansı bulan genç stoper, EA Sports'un dünyaca ünlü oyunu FIFA 21'de beklenmiyordu.



van Dijk'ın sakatlığı sayesinde Rhys Williams, kısa süre içinde FIFA 21'e gelecek Şampiyonlar Ligi eklemelerinde yer alacak.



