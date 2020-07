FIFA 21'in görüntüsü sızdırıldı

Yaz mevsiminin ortalarına gelmemizle birlikte futbol oyunlarını seven oyuncuları büyük bir heyecan sardı. Bunun nedeni ise artık yaklaşmakta olan yeni futbol oyunlarının duyurulmak üzere olması. Konami, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak eFootball PES 2021 diye bir oyunun çıkmayacağını, bunun yerine eFootball PES 2020'nin güncelleneceğini açıklamıştı. Şimdiyse Electronic Arts cephesinde FIFA 21'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı."FIFA21Betaa" isimli bir Twitter hesabından yapılan paylaşımlar, FIFA 21'in nasıl görünebileceğini gözler önüne seriyor. Sızdırılan video ve görüntüler, FIFA 21'le ilgili pek çok detayı oyunseverlere sunuyor. Görünüşe göre söz konusu sızıntı, Electronic Arts'ın bir önizleme etkinliği aracılığıyla yaşanmış durumda. Dilerseniz hemen, FIFA 21'in sızdırılan detaylarına yakından bakalım.Resmi FIFA 21 markasında mor renk tercih edilmişti. Görünüşe göre bu durum, oyun içine de yansımış durumda. Çünkü sızdırılan görüntüler, FIFA 2021'in mor renk temalı olacağını gözler önüne seriyor. Ayrıca bu durum, oyundaki reklam panolarında ve hatta skor tabelasında da göze çarpıyor.Sızdırılan görüntüler, her yıl olduğu gibi bu yıl da oyuncuların tasarımlarında bazı değişikliklerin olacağını gözler önüne seriyor. Paylaşılan görüntülerde Manchester City, Liverpool ve Real Madrid'li oyuncularının yüzleri görülebiliyor olsa da yapılan yüz güncellemeleri, diğer takımlarda da karşımıza çıkacak.Paylaşılan görseller, her ne şekilde alındıysa pek kaliteli değil. Ancak bu paylaşımlar bile FIFA hayranları heyecanlandırmaya yetecek gibi görünüyor. Eğer sizler de sızdırılan tüm içeriklere erişmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak "FIFA21Betaa" hesabına ulaşabilirsiniz. Şimdi sizleri FIFA 21'den gelen oynanış videosu ile baş başa bırakalım.(webtekno)