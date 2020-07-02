FIFA 21'e Dua Lipa, Lewis Hamilton, Dj Snake gibi ünlü isimler geliyor

FIFA

Volta

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Ultimate Team

Dua Lipa

ne zaman ekleneceğine

Kaynak: WebTekno

Sokak futbolu temasını dünyanın en popüler futbol oyununa entegre eden Volta modu,modunun aşırı popülerliği nedeniyle bir miktar gölgede kalmıştı. EA, dünyaca ünlü isimleri bu özel moda ekleyerek Volta'nın daha popüler bir mod haline gelmesini sağlayabilir.Konuyla ilgili olarak paylaşılan videoda genç bir David Beckham'ın yanı sıra, Lewis Hamilton, Dj Snake gibi bir FIFA oyununda görmeyi beklemeyeceğimiz bazı isimler yer alıyor. Üstelik EA, bu ünlü isimlerin oyun içi modellemelerini yaparken gerçekçiliğe epey önem vermiş gibi duruyor.Her şeye rağmen FIFA'nın bir futbol oyunu olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu nedenle ünlü isimleri FIFA 21'de görmek oyuncular için başlangıçta heyecan verici bir gelişme gibi gözükse de zamanla ilgi yeniden futbolun kendisine kayabilir. Şu an için Dua Lipa ya da diğer ünlü isimlerin oyunadair bir bilgi ise bulunmuyor.