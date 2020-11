FIFA 21'de 1.06 yaması yayınlandı

Dünyanın en popüler futbol oyun serilerinden biri olan FIFA'nın en yeni oyunu olan FIFA 21, geçtiğimiz ay itibarıyla oyun severlerle buluştu. Her oyun gibi FIFA 21 de pek çok sorun ve hata ile oyuncuların karşısına çıktı ve Electronic Arts, yayınladığı güncellemeler ile FIFA 21'deki hataları giderirken oyunculara çeşitli yeni içerikler sunuyor.



Popüler futbol oyunun en yeni güncellemesi olan FIFA 21 1.06; PlayStation 4, PC ve Xbox One oyuncularına sunuldu. An itibarıyla tüm platformlarda indirilebilir olan 1.06 yaması ile hem oynanış hem de farklı oyun modlarına pek çok yenilik geliyor. Oyunu açtığınızda yama notlarını zaten görüntüleyebileceğinizden bu içeriğimizde oynanış ve Ultimate Team moduna gelen bazı yeniliklerden bahsedeceğiz.



FIFA 21'de hakemlerin sarı kart verme olasılığı azaltıldı



FIFA 21'de oyuncuları en fazla rahatsız eden konulardan biri de hakemlerin kartlar konusunda fazlasıyla acımasız olmasıydı. 1.06 yamasıyla birlikte hakemlerin sarı kart verme olasılığı azaltılmış durumda. Ayrıca Top Yuvarlamadan Kepçeye Dönüş hareketi artık yalnızca beceri hareketi 5 yıldız oyuncular ile gerçekleştirilebilecek. Bu arada rastgele gol sevinçlerine Kraliyet Dalgası'nın eklendiğini de belirtelim.



1.06 yaması ile FIFA 21 Ultimate Team'e gelen yenilikler



Kadro ekranındayken transfer pazarı sekmesinden bir oyuncuya teklif verdiğinizde, başka bir oyuncu bu teklifi geçerse ya da teklifiniz kazanırsa yeni bir animasyon ile karşılaşıyorsunuz. Ayrıca yine kadro ekranının transfer pazarı sekmesine oyuncuların mevcut teklif durumunu belirtmek için yeni bir simge eklenmiş durumda.



Doğrudan transfer pazarındaki yeniliklere geldiğimizde ise; artık bir marş, tezahürat, gol şarkısı ya da kulüp takma adı arattığınızda teklif seçenekleri ekranında sesin önizlemesi yer alacak. Ayrıca ortak mesajlaşma pencereleri de spesifik olacak şekilde güncellenmiş durumda. Bu arada artık maç giriş ekranında tek yönlü ping değeri yerine gidiş-dönüş ping değerinin gösterileceğini de belirtelim.



1.06 güncellemesini yükledikten sonra oyunu açtığınızda yama ile gelen tüm değişiklikler ve düzeltilen sorunların yer aldığı yama notları ekranı ile karşılaşacaksınız.



Kaynak: webtekno