FIFA 21 tüm platformlar için kullanıma açıldı!

Bir süredir dijital platformlarda ön siparişle sunulan FIFA 21 bugün itibarıyla satışa sunuldu.

Bir süredir dijital platformlarda ön siparişle sunulan FIFA 21 bugün itibarıyla satışa sunuldu. Top tekniği, topsuz koşular ve yapay zeka geliştirmeleri ile daha sezgisel bir hal alan oyunun Türkiye satış fiyatı ise haberimizde..

FIFA 21 kutulu versiyonlarının Türkiye satış fiyatı belli oldu

Her sonbahar döneminde milyonlarca kişi tarafından satın alınan spor oyunu FIFA, 21 versiyonu ile başarısını sürdürecek gibi görünüyor. Ülkemizde her geçen yıl daha yüksek bedellere satılsa da oyunun tutkunları için bu fiyat güncellemeleri pek bir şey ifade etmiyor.

Bugün yani 9 Ekim itibarıyla satışa sunulan FIFA 21'in kutulu versiyonları da dijital sürümleri ile aynı fiyattan satışa sunuldu. Kutulu oyunların koleksiyon avantajı da sunması, kutulu bir versiyonu tercih etmenizi sağlayabilir.

KAYNAK: shiftdelete.net

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