FIFA 21 oyun tutkunlarıyla buluşuyor

Futbol, oyun dünyasının en önemli türlerinden birisi kabul ediliyor. Dünyada satılan tüm oyunların yüzde 5'ini oluşturan futbol oyunları arasında en sevilenlerden birisi de FIFA serisi

EA Sports tarafından hazırlanan oyunun yeni sürümü FIFA 21, ekim ayının başında piyasaya çıkacak. FIFA 21 Ultimate Edition ve Champions Edition sürümlerini alanlar 6 Ekim'de, FIFA 21 Standart Edition sürümünü alanlar ise 9 Ekim'de oyunu oynamaya başlayabilecekler.

Türkiye'de milyonlarca oyunsevere ulaşan ve 85 oyun şirketinin yetkili satıcısı olan Oyunfor.com, FIFA 21 Standard Edition PC sürümü (EA Play) için ön sipariş almaya başladı. FIFA 21, ön sipariş süresi boyunca yüzde 23 indirimle, 409 TL fiyatla oyunseverleri bekliyor.

EA Sports'un yeni futbol oyunu FIFA 21, geliştirilen Kariyer Modu ile oyun dünyasında önemli bir beklenti yaratmış durumda. Yeni oyunda, kullanıcıların interaktif maç simülasyonlarına erişimi artacak, oyuncu gelişim sistemi, özelleşme ve aktivite takibi gibi özelliklerle yenilenecek. Rakip oyuncuların yapay zekasında ve oyuncu transfer sisteminde de değişiklikler olması beklenen oyunu ön siparişle alanlar, 1 Ekim'den itibaren FIFA 21'e erken erişim sahibi olacak.

Kaynak: Haberimport

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