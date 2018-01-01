FIFA 19'da kaydedilen en efsane goller ve en eğlenceli anlar!

FIFA 19 artık büyük bir espor oyunu olmaya başladı. Özellikle profesyonel takımların ve oyuncuların katkılarıyla birlikte FIFA'nın espor kısmı hızlı bir biçimde büyümeye devam ediyor. Geniş bir kitlesine rağmen esporda tam anlamıyla yaygınlaşmayı başaramayan oyun bu hamlelerle birlikte izlenirliğini de arttıracaktır.



Tabi her sene olduğu gibi saatlerce oynanan FIFA'nın yeni oyunuyla ilgili komik anlar da eksik olmuyor. Özellikle uçma durumları bu sezon çok popüler. İşte komik anları izleyebileceğiniz kolay bir video











Bu komik anların yanında atılan müthiş golleri de paylaşmasak olmazdı. İşte FIFA 19'da atılan en güzel goller





