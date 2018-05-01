FIFA 18 World Cup Duyuruldu (FIFA 18 Sahiplerine Bedava!)

EA Sports ve EA Games'in oyuncular tarafından pek de sevilmediği aşikar. Defalarca kez Amerika'nın en sevilmeyen şirketi seçilen ve kötü şöhretiyle bilinen EA, bu kez oyuncuları şaşırtıyor. FIFA 18 için tamamen ücretsiz Dünya Kupası içerikleri bu ay içerisinde geliyor.



FIFA 18 sahiplerinin hiçbir bedel ödemeden erişebileceği Dünya Kupası içerikleri 29 Mayıs'ta yayınlanacak. PC, Nintendo Switch, Xbox One ve PS4 kullanıcılarının hiçbir ücret ödemeden erişebileceği içeriklere sadece PS3 ve Xbox 360 kullanıcıları erişemeyecekler.







FIFA 18 sahiplerinin hiçbir bedel ödemeden erişebileceği Dünya Kupası içerikleri 29 Mayıs'ta yayınlanacak. PC, Nintendo Switch, Xbox One ve PS4 kullanıcılarının hiçbir ücret ödemeden erişebileceği içeriklere sadece PS3 ve Xbox 360 kullanıcıları erişemeyecekler.