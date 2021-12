Fiesta Rally Cup'ta kazanan belli oldu

Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında yapılan ve her kesimden ralli sürücüsüne açık tek marka kupası olan Fiesta Rally Cup'ta 2021 sezonunda kazanan Kağan Karamanoğlu-Oytun Albayrak ikilisi oldu.



Ford Otosan açıklamasına göre, her yaştan deneyimli pilotları ve gelecek vadeden genç pilotları buluşturan, Türk ralli efsanesi Serdar Bostancı ve Castrol Ford Team Türkiye tarafından 2017 yılında yeni formatıyla başlatılan Fiesta Rally Cup'ta 2021 yılı galibi belli oldu. Ford Fiesta'ların kendi arasında yarıştığı ve yüksek bir rekabet ortamı sunan kupada heyecan dolu sezonu Kağan Karamanoğlu-Oytun Albayrak ikilisi Ford Fiesta R2T ile kazandı.



Son yarışa kadar çekişmenin eksik olmadığı Fiesta Rally Cup'ta, sezonun son yarışı 27-28 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirildi.



15 farklı ekibin takip ettiği ve çekişmenin son yarışa kadar sürdüğü yarışta, İstanbul Rallisi öncesinde 4 farklı pilotun birden kupayı kazanma ihtimali hala devam ediyordu. Kağan Karamanoğlu, And Sunman, Serhan Türkkan ve Okan Tanrıverdi'nin mücadelesine sahne olan İstanbul Rallisi'nde pilotlar hem toprak zemin üzerinde birbirlerine karşı hem de zorlu doğa koşullarına karşı mücadele etti.



Yarışa hızlı başlayan Serhan Türkkan-Koray Akgün ikilisi, tüm yarış boyunca tempolarını koruyarak finişe ilk sırada geldi ve aynı zamanda R2 Grubu'nun da birincisi oldu. Sezona şanssız başlamalarına rağmen son yarışlarda yakaladığı performansı İstanbul ayağında da sürdüren Kağan Karamanoğlu-Oytun Albayrak ekibi, İstanbul Rallisi'ni ikinci sırada bitirerek kazandığı puanlarla 2021 Fiesta Rally Cup kazananı oldu. Başarılı ikili, bu sonuçla R2T Grubu'nu da kazanmış oldu. Tüm yarış boyunca oldukça hızlı görünen Levent Şapçılar-Deniz Gümüş ikilisi yarışı üçüncü sırada bitirirken, ST/R1/R1T Grubu'nun da birincisi olmayı başardı.



Serhan Albayrak-Koray Akgün ekibi Fiesta Rally Cup'ı ikinci sırada, And Sunman-Özden Yılmaz üçüncü sırada tamamladı. Okan Tanrıverdi co-pilotu Sevilay Genç ile Fiesta Rally Cup dördüncülüğünün yanı sıra Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın da birincisi olmayı başardı. Emrah Ali Başo-Yasin Tomurcuk ikilisi de bu kupayı ikinci sırada tamamladı.



- Fiesta Rally Cup rallicilerin motivasyonunu ve takım ruhunu yükseltiyor



Ford Fiesta Rally Cup'ın temelleri 1990'lı yılların sonuna dayanırken, günümüzde Türkiye Ralli Şampiyonası yarışlarının içerisinde gerçekleştirilen ayrı sınıflardan bir tanesi olarak öne çıkıyor. 1998 yılında "Ford KA Rally Challenge" adıyla koşulan Türkiye'nin ilk tek marka ralli kupasında birbirlerine eşit olarak hazırlanmış 15 Ford KA ile genç ve amatör pilotlar, ralli sporuna uygun imkanlarla başlama imkanı bulmuştu. Bu kupanın bir sonraki benzeri ise 2006 yılında Castrol Fiesta Rally Cup oldu. Burada da 15 eşit Ford Fiesta ST ile yarışıldı ve bu organizasyon da spora ve sporcuya büyük fayda sağladı. Organizasyon, 50'ye yakın genç pilot adayını ralli sporuna kazandırdı.



Fiesta Rally Cup'ın amacı, Türkiye'de Ford Fiesta ile yarışmakta olan ekipleri, Ford Motorsport çatısı altında organize bir takım kimliğine büründürmek, toplu halde yapılan organizasyon sayesinde daha düşük maliyetler ve nitelikli bir teknik hizmet ile yarışmalarını sağlamak olmaya devam ediyor.





