FIDE'den Türk satrancına 3 ödül

Uluslararası Satranç Federasyonunun (FIDE) "Satrançta Yılın Kadınları" yarışında Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Kadın Uluslararası Satranç Ustası Nilüfer Çınar Çorlulu ve milli sporcu Handenur Şahin ödüle layık görüldü.



TSF'den yapılan açıklamaya göre, FIDE'nin Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarının en iyilerini belirlediği "Satrançta Yılın Kadınları" ödül töreni, Hindistan'ın Chennai kentindeki 44. FIDE Satranç Olimpiyatı sırasında yapıldı.



Törende ülkeler arasında en fazla ödülü Türkiye kazanırken, TSF Başkanı Tulay, satranç sporunun yaygınlaştırılması için hayata geçirdiği projeler ve başarılı çalışmalarıyla "Avrupa'nın Üstün Başarılı Yöneticisi" ödülünü aldı.



Türkiye'nin ilk Kadın Uluslararası Satranç Ustası Nilüfer Çınar Çorlulu ise "Avrupa'nın Öne Çıkan Satranç Eğitmeni", milli takım sporcusu Handenur Şahin de "Avrupa'nın Mücadeleci Ruhuyla Öne Çıkan Engelli Kadın Oyuncusu" ödüllerinin sahibi oldu.



FIDE Başkan Vekili Bachar Kouatly'dan ödülünü alan Tulay, bir Türk kadını olarak ödüle layık görülmenin heyecan verici olduğunu belirterek, "Ne mutlu ki her geçen gün daha ileri giden, yıldız sporculara sahip olan ve göz kamaştıran başarılara imza atan Türk satrancının geldiği noktayı artık dünya da takdir ediyor. Bu ödülü bireysel bir takdirden ziyade Türk satrancının dünyadaki yerinin bir yansıması olarak görüyorum ve Türk satrancında yeni başarıların habercisi olarak değerlendiriyorum. Türk sporu adına, Türk satrancı adına, Türkiye adına onur duydum. Türk kadınları, satranç başta olmak üzere hayatın her alanında, büyük bir başarıyla, cesaretle, öz güvenle daha yaşanabilir bir dünya için, aydınlık yarınlar için mücadelesine devam edecek." ifadelerini kullandı.



Nilüfer Çınar Çorlulu ve Handenur Şahin'in aldığı ödüllere değinen Tulay, "Yönetim kurulu üyemiz ve Türkiye'nin önemli kadın satranççılarından Nilüfer Çınar Çorlulu ile gerçekten ödülünün hakkını veren tüm engelleri cesurca ve başarıyla aşan sporcumuz Handenur Şahin'in ödülleri de mutluluğumuzu artırdı. Ödül programından 3 ödülle dönüyoruz. Türk satrancının değerli iki ismini de yürekten tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ