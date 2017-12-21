FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye fırtınası

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 9. hafta mücadelelerinde 4 Türk temsilcisinden Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka haftayı galibiyetle tamamladı.Türk temsilcilerinden Beşiktaş Sompo Japan konuk ettiği Belçika ekibi Oostende'yi 87-77, Banvit ise Slovenya deplasmanında Petrol Olimpija'yı 65-57 mağlup etti. Pınar Karşıyaka'nın Litvanya deplasmanında Juventus Utena'yı 82-76 yendiği haftada, Gaziantep Basketbol konuk ettiği PAOK'a normal süresi 62-62 biten karşılaşmada 77-65 yenildi.Lige verilecek 2 hafta aranın ardından Pınar Karşıyaka 9 Ocak Salı günü Alman ekibi EWE Baskets'i ağırlarken, Gaziantep Basketbol ise İspanya deplasmanında Iberostar Tenerife'ye konuk olacak. Banvit'in 10 Ocak Çarşamba günü Yunan ekibi AEK'yi konuk edeceği 10. haftada Beşiktaş Sompo Japan ise Polonya'nın Stelmet Zielona takımı ile deplasmanda karşılaşacak.