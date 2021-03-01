FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu grup maçları başlıyor

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu grup aşamasında Türk ekipleri Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom, 8'li final için mücadele edecek.



Toplam 16 takımın dörderli 4 grupta mücadele edeceği organizasyonda yarın başlayacak müsabakalar, 7 Nisan Çarşamba günü tamamlanacak.



Gruplarında ilk 2 sırayı alacak ekiplerin 5-9 Mayıs tarihlerindeki 8'li finale kalacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde K Grubu'nda yer alan Türk Telekom, ilk maçında yarın Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u konuk edecek.



I Grubu'nda yer alan iki Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka ile TOFAŞ da 3 Mart Çarşamba günü İzmir'de karşılaşacak.



Play-off turu gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:



- I Grubu



3 Mart Çarşamba: Pınar Karşıyaka-TOFAŞ, Happy Casa Brindisi (İtalya)- Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail)



- J Grubu



Yarın: Hereda San Pablo Burgos (İspanya)-VEF Riga (Letonya)



3 Mart Çarşamba: Igokea (Bosna Hersek)- Lenovo Tenerife (İspanya)



- K Grubu:



Yarın: Türk Telekom-SIG Strasbourg (Fransa)



3 Mart Çarşamba: Nizhny Novgorod (Rusya)-AEK (Yunanistan)



- L Grubu:



Yarın: ERA Nymburk (Çekya)-Brose Bamberg (Almanya), Dinamo Sassari (İtalya)-Casademont Zaragoza (İspanya)



