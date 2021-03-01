FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu grup maçları başlıyor

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu grup maçları 2 Mart Salı günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu grup maçları başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2021 13:38
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu grup aşamasında Türk ekipleri Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom, 8'li final için mücadele edecek.

Toplam 16 takımın dörderli 4 grupta mücadele edeceği organizasyonda yarın başlayacak müsabakalar, 7 Nisan Çarşamba günü tamamlanacak.

Gruplarında ilk 2 sırayı alacak ekiplerin 5-9 Mayıs tarihlerindeki 8'li finale kalacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde K Grubu'nda yer alan Türk Telekom, ilk maçında yarın Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u konuk edecek.

I Grubu'nda yer alan iki Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka ile TOFAŞ da 3 Mart Çarşamba günü İzmir'de karşılaşacak. 

Play-off turu gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:

- I Grubu

3 Mart Çarşamba: Pınar Karşıyaka-TOFAŞ, Happy Casa Brindisi (İtalya)- Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail)

- J Grubu

Yarın: Hereda San Pablo Burgos (İspanya)-VEF Riga (Letonya)

3 Mart Çarşamba: Igokea (Bosna Hersek)- Lenovo Tenerife (İspanya)

- K Grubu: 

Yarın: Türk Telekom-SIG Strasbourg (Fransa)

3 Mart Çarşamba: Nizhny Novgorod (Rusya)-AEK (Yunanistan)

- L Grubu: 

Yarın: ERA Nymburk (Çekya)-Brose Bamberg (Almanya), Dinamo Sassari (İtalya)-Casademont Zaragoza (İspanya)



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için