FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kura zamanı

Galatasaray Doğa Sigorta'nın mücadele edeceği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu eleme maçlarının eşleşmeleri ile gruplar, bugün belli olacak.
Sarı-kırmızılı takım gruplara doğrudan katılacak. İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşecek kura çekimi, saat 12.00'de başlayacak.
Turnuvada Darüşşafaka, Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom da mücadele edecek.
Sarı-kırmızılı takım gruplara doğrudan katılacak. İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşecek kura çekimi, saat 12.00'de başlayacak.
Turnuvada Darüşşafaka, Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom da mücadele edecek.