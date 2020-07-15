FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kura zamanı

Galatasaray, Darüşşafaka, Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un mücadele edeceği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu eleme maçlarının eşleşmeleri ile gruplar, bugün belli olacak.

, Fotoğraf; AA
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kura zamanı
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15 Temmuz 2020 09:17
Galatasaray Doğa Sigorta'nın mücadele edeceği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu eleme maçlarının eşleşmeleri ile gruplar, bugün belli olacak.

Sarı-kırmızılı takım gruplara doğrudan katılacak. İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşecek kura çekimi, saat 12.00'de başlayacak.

Turnuvada Darüşşafaka, Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom da mücadele edecek.



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