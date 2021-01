FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 4 grupta üst tura yükselenler belli oldu

S Takım O G M A Y P 1. Iberostar Tenerife 6 4 2 552 507 10 2. Dinamo Sassari 6 4 2 524 529 10 3. Bakken Bears 6 3 3 523 507 9 4. Galatasaray 6 1 5 495 551 7

S Takım O G M A Y P 1. TOFAŞ 6 4 2 529 482 10 2. ERA Nymburk 6 4 2 546 473 10 3. JDA Dijon 6 4 2 457 449 10 4. Keravnos 6 0 6 402 530 6

S Takım O G M A Y P 1. Hapoel Unet-Credit Holon 6 4 2 479 455 10 2. AEK 6 4 2 514 492 10 3. Cholet 6 2 4 458 468 8 4. Tsoki-Minsk 6 2 4 462 498 8

S Takım O G M A Y P 1. Casademont Zaragoza 6 5 1 527 504 11 2. Nizhny Novgorod 6 4 2 496 463 10 3. Falco Szombathely 6 3 3 493 471 9 4. Pszczolka Start Lublin 6 0 6 432 510 6

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde tamamlanan 4 grupta adlarını play-off gruplarına yazdıranlar belli oldu.A, B, C ve D Grubu maçlarının tamamlandığı organizasyonda E, F, G ve H Grubu'nda heyecan 26-27 Ocak'taki müsabakalarla sona erecek.TOFAŞ'ın B Grubu'nda yoluna devam ettiği organizasyonda A Grubu'ndaki Galatasaray ise şampiyonaya veda etti. Son maçlarını gelecek hafta oynayacak ekiplerden Türk Telekom'un G Grubu'nda ilk 2 sırada yer almayı garantilediği organizasyonda F Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka gruptan çıkma şansını son maça taşıdı. H Grubu'ndaki Darüşşafaka Tekfen'in ise son maçlar öncesinde gruptan çıkma şansı bulunmuyor.A Grubu'nda Iberostar Tenerife (İspanya) ile Dinamo Sassari (İtalya), B Grubu'nda TOFAŞ ile ERA Nymburk (Çekya), C Grubu'nda Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail) ile AEK (Yunanistan), D Grubu'nda Casademont Zaragoza (İspanya) ile Nizhny Novgorod (Rusya) play-off grup aşamasına yükseldi.Play-off'ta dörderli dört gruba ayrılacak takımlardan gruplarında ilk 2 sırayı alacak ekipler 8'li Final'e yükselecek. Play-off aşamasında her grupta normal sezonda gruplarını lider bitiren 2 takım ile ikinci sıradaki 2 ekip kura ile belirlenecek. Normal sezonda aynı grupta yer alan ekipler birbirlerine rakip olamayacak.Play-off aşaması 2-3 Mart'ta başlayacak.Müsabakaların tamamlandığı A, B, C ve D Grubu'nda puan durumları şöyle: