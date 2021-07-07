FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu

2021/22 sezonu FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi.Galatasaray, Beşiktaş, TOFAŞ, Darüşşafaka ve Pınar Karşıyaka'nın da rakipleri belli oldu.B Grubu'nda yer alan son finalist Pınar Karşıyaka'nın rakipleri Hapoel Ban Yahav Jerusalem, Stal ve BAXI Manresa ile eşleşti.E Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın rakipleri Igokea, ERA Nymburk ve PAOK ile eşleşti.H Grubu'nda yer alan Beşiktaş'ın rakipleri son şampiyon San Pablo Burgos, EWE Baskets Oldenburg ve Rytas Vilnius oldu.F Grubu'nda mücadele edecek olan TOFAŞ'ın rakipleri Strasbourg, Oostende ve elemelerden gelecek bir takım oldu.Darüşşafaka ise G Grubu'nda Hapoel Holon, Brindisi ve elemelerden gelecek bir takım ile eşleşti.