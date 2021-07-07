FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu

Türkiye'nin 5 takımla temsil edildiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonu grup kuraları çekildi.

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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu
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07 Temmuz 2021 12:56
2021/22 sezonu FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi.

Galatasaray, Beşiktaş, TOFAŞ, Darüşşafaka ve Pınar Karşıyaka'nın da rakipleri belli oldu.

B Grubu'nda yer alan son finalist Pınar Karşıyaka'nın rakipleri Hapoel Ban Yahav Jerusalem, Stal ve BAXI Manresa ile eşleşti.

E Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın rakipleri Igokea, ERA Nymburk ve PAOK ile eşleşti.

H Grubu'nda yer alan Beşiktaş'ın rakipleri son şampiyon San Pablo Burgos, EWE Baskets Oldenburg ve Rytas Vilnius oldu.

F Grubu'nda mücadele edecek olan TOFAŞ'ın rakipleri Strasbourg, Oostende ve elemelerden gelecek bir takım oldu.

Darüşşafaka ise G Grubu'nda Hapoel Holon, Brindisi ve elemelerden gelecek bir takım ile eşleşti.




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