FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu

2021/22 sezonu FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi.
Galatasaray, Beşiktaş, TOFAŞ, Darüşşafaka ve Pınar Karşıyaka'nın da rakipleri belli oldu.
B Grubu'nda yer alan son finalist Pınar Karşıyaka'nın rakipleri Hapoel Ban Yahav Jerusalem, Stal ve BAXI Manresa ile eşleşti.
E Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın rakipleri Igokea, ERA Nymburk ve PAOK ile eşleşti.
H Grubu'nda yer alan Beşiktaş'ın rakipleri son şampiyon San Pablo Burgos, EWE Baskets Oldenburg ve Rytas Vilnius oldu.
F Grubu'nda mücadele edecek olan TOFAŞ'ın rakipleri Strasbourg, Oostende ve elemelerden gelecek bir takım oldu.
Darüşşafaka ise G Grubu'nda Hapoel Holon, Brindisi ve elemelerden gelecek bir takım ile eşleşti.
Galatasaray, Beşiktaş, TOFAŞ, Darüşşafaka ve Pınar Karşıyaka'nın da rakipleri belli oldu.
B Grubu'nda yer alan son finalist Pınar Karşıyaka'nın rakipleri Hapoel Ban Yahav Jerusalem, Stal ve BAXI Manresa ile eşleşti.
E Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın rakipleri Igokea, ERA Nymburk ve PAOK ile eşleşti.
H Grubu'nda yer alan Beşiktaş'ın rakipleri son şampiyon San Pablo Burgos, EWE Baskets Oldenburg ve Rytas Vilnius oldu.
F Grubu'nda mücadele edecek olan TOFAŞ'ın rakipleri Strasbourg, Oostende ve elemelerden gelecek bir takım oldu.
Darüşşafaka ise G Grubu'nda Hapoel Holon, Brindisi ve elemelerden gelecek bir takım ile eşleşti.