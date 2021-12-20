FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son haftası

Türk temsilcileri Galatasaray Nef ve TOFAŞ'ın son 16 turu vizesi aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka ve Pınar Karşıyaka, son hafta karşılaşmalarında play-in'e kalma mücadelesi verecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son haftası
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20 Aralık 2021 13:33
 Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi ilk grup aşamasında son hafta müsabakaları, yarın başlayacak.

Grup liderlerinin doğrudan son 16 turu grup aşamasına kalacağı, ikinci ve üçüncü ekiplerin ise son 16 için play-in müsabakaları oynayacağı organizasyonda, 6. ve son hafta mücadeleleri öncesinde A Grubu'nda Almanya'dan MHP Riesen, B ve C Grubu'nda İspanyol temsilcileri BAXI Manresa ile Unicaja, E Grubu'nda Galatasaray Nef, F Grubu'nda TOFAŞ son 16 vizesi almayı garantiledi.

Türk temsilcileri Galatasaray Nef ve TOFAŞ'ın dışında liderlik şansları kalmayan Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka ve Pınar Karşıyaka, son hafta karşılaşmalarında play-in'e kalma mücadelesi verecek.

Organizasyonda ilk grup aşamasındaki son müsabakalar, iki maç dışında yarın ve 22 Aralık Çarşamba günü oynanacak. B ve E Grubu'ndaki birer karşılaşma ise 28 ve 29 Aralık'ta yapılacak.

Türk temsilcilerinin son hafta programları şöyle:

21 Aralık Salı:

F Grubu: 21.00 Kalev-Cramo (Estonya)-TOFAŞ

H Grubu: 20.00 Beşiktaş Icrypex-EWE Baskets (Almanya)

22 Aralık Çarşamba:

B Grubu: 22.30 Arged BM Stal Ostrow Wielkopolski (Polonya)-Pınar Karşıyaka

E Grubu: 20.30 ERA Nymburk (Çekya)-Galatasaray Nef

G Grubu: 20.00 Darüşşafaka-U-BT Cluj Napoca (Romanya)


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