FIBA ön eleme biletleri satışa çıktı

İstanbul'da düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nın biletleri satışa çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIBA ön eleme biletleri satışa çıktı
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10 Temmuz 2023 15:54
İstanbul'da düzenlenecek ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nın biletleri satışa çıktı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C ve D Grubu'nun avantajlı bilet satışları "Biletix" üzerinden başladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 12-20 Ağustos'ta düzenlenecek turnuvada C Grubu'nda yer alacak Türkiye; Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

D Grubu'nda ise Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve İsveç mücadele edecek.

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