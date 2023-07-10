FIBA ön eleme biletleri satışa çıktı

İstanbul'da düzenlenecek ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nın biletleri satışa çıktı.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C ve D Grubu'nun avantajlı bilet satışları "Biletix" üzerinden başladı.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda 12-20 Ağustos'ta düzenlenecek turnuvada C Grubu'nda yer alacak Türkiye; Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek.



D Grubu'nda ise Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve İsveç mücadele edecek.



