FIBA maçlarına Antalya ev sahipliği yapacak

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri Antalya'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIBA maçlarına Antalya ev sahipliği yapacak
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27 Temmuz 2023 15:17
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu eleme maçlarına Antalya ev sahipliği yapacak.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3 grupta toplam 25 takımın mücadele edeceği eleme maçları, 24 Eylül-1 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Elemelerden gelecek 3 ekibin dahil olmasıyla normal sezon 32 takımla devam edecek.

Türkiye'den Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ, doğrudan gruplara katılacak.

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