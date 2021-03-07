FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda kura çekimi heyecanı

Basketbolda 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi 8 Mart Pazartesi günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda kura çekimi heyecanı
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07 Mart 2021 15:27
Basketbolda 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi 8 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek. 

İspanya ile Fransa'nın 17-27 Haziran tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonun kura çekimi, İspanya'nın Valencia kentinde yapılacak. 

Takımların dörderli dört gruba ayrılacağı kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak ve FIBA'nın YouTube kanalından takip edilebilecek. 

Elemelerde E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, en iyi 5 grup ikincisi arasına kalarak şampiyonaya katılma hakkını kazanmıştı. 

Kura çekiminde torbalar şu şekilde:

1. torba: İspanya, Fransa, Sırbistan, Belçika. 

2. torba: İsveç, Rusya, Slovenya, İtalya.

3. torba: Belarus, Çekya, Karadağ, Türkiye.

4 torba: Slovakya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Yunanistan.

 



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