FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda kura çekimi heyecanı

Basketbolda 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi 8 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
İspanya ile Fransa'nın 17-27 Haziran tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonun kura çekimi, İspanya'nın Valencia kentinde yapılacak.
Takımların dörderli dört gruba ayrılacağı kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak ve FIBA'nın YouTube kanalından takip edilebilecek.
Elemelerde E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, en iyi 5 grup ikincisi arasına kalarak şampiyonaya katılma hakkını kazanmıştı.
Kura çekiminde torbalar şu şekilde:
1. torba: İspanya, Fransa, Sırbistan, Belçika.
2. torba: İsveç, Rusya, Slovenya, İtalya.
3. torba: Belarus, Çekya, Karadağ, Türkiye.
4 torba: Slovakya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Yunanistan.
İspanya ile Fransa'nın 17-27 Haziran tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonun kura çekimi, İspanya'nın Valencia kentinde yapılacak.
Takımların dörderli dört gruba ayrılacağı kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak ve FIBA'nın YouTube kanalından takip edilebilecek.
Elemelerde E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, en iyi 5 grup ikincisi arasına kalarak şampiyonaya katılma hakkını kazanmıştı.
Kura çekiminde torbalar şu şekilde:
1. torba: İspanya, Fransa, Sırbistan, Belçika.
2. torba: İsveç, Rusya, Slovenya, İtalya.
3. torba: Belarus, Çekya, Karadağ, Türkiye.
4 torba: Slovakya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Yunanistan.