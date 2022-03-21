FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Final-Four tarihi belli oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Final-Four mücadeleleri, 5-7 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Final-Four tarihi belli oldu
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21 Mart 2022 13:59
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve Galatasaray kadın basketbol takımlarının da katılacağı FIBA Avrupa Kupası Dörtlü Finali, 5-7 Nisan tarihlerinde yapılacak.

İtalyan takımı Umana Reyer'in de adını yarı finale yazdırmasıyla dörtlü final resmi belli oldu. Geçen yılın finalisti Umana Reyer, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile eşleşti. Galatasaray ise Fransız temsilcisi Tango Bourges ile karşılaşacak.

Düzenleneceği kentin daha sonra açıklanacağı Dörtlü Final organizasyonundaki yarı finaller 5 Nisan, final ve 3'üncülük maçları ise 7 Nisan'da oynanacak.

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