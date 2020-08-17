FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 2020-2021 normal sezon gruplarında mücadele edecek Türk ekiplerinin rakipleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu
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17 Ağustos 2020 16:07
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 2020-2021 normal sezon gruplarında mücadele edecek Türk ekiplerinin rakipleri belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, normal sezonda Bellona Kayseri Basketbol A Grubu'nda, OGM Ormanspor B Grubu'nda, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor C Grubu'nda, Birevim Elazığ İl Özel İdare de D Grubu'nda yer alacak.

Bellona Kayseri Basketbol A Grubu'nda, Atomeromu KSC Szekszard, Uni Gyor (Macaristan) ve BC Prometey (Ukrayna) ile mücadele edecek. 

OGM Ormanspor ile birlikte B Grubu'nda, A3 Basket Umea (İsveç), Neve David Ramla (İsrail) ve İzmit Belediyespor-Aluinvent DVTK Miskolc (Macaristan) eşleşmesinin mağlubu yer alacak. 

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra C Grubu'nda Sparta&K Moscow Region Vidnoje (Rusya), VBW CEKK Cegled (Macaristan) takımları bulunuyor. 

Birevim Elazığ İl Özel İdare D Grubu'nda, PBC MBA Moscow (Rusya), KZ AZS AJP Gorzow WKLP (Polonya) ve KP Brno (Çekya) ile tur mücadelesi verecek. 

Kadınlar Avrupa Ligi ve diğer FIBA Avrupa turnuvalarının başlangıç tarihleri 1 Eylül'de FIBA Avrupa Kurulu tarafından belirlenecek.

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