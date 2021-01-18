FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda grup mücadeleleri başlıyor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda grup mücadeleleri 19 Ocak Salı günü başlıyor.



A Grubu'nda yer alan Bellona Kayseri Basketbol, Macaristan'ın Györ kentinde oynanacak ilk seride ev sahibi ülke ekiplerinden KSC Szekszard, Uni Gyor ve Ukrayna temsilcisi BC Prometey ile karşı karşıya gelecek.



Bellona Kayseri Basketbol, grubundaki ilk karşılaşmasında yarın Uni Gyor ile karşılaşacak. Györ Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.



- İki Türk takımı aynı grupta



Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, C Grubu'nda maçlarını yapacak.



Rusya'nın Spartak Moskova ve Macaristan'ın VBW CEKK Cegled ekibinin de yer aldığı C Grubu'nun ilk seri maçları, Hatay'da oynanacak.



Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, ilk seri maçında yarın karşı karşıya gelecek. Antakya Spor Salonu'ndaki mücadele, saat 16.00'da oynanacak.



- Birevim Elazığ İl Özel İdare, ilk seri maçlarını Brno'da oynayacak



D Grubu'nda yer alan Birevim Elazığ İl Özel İdare, ilk seri maçlarına Çekya'nın Brno kentinde çıkacak.



Birevim Elazığ İl Özel İdare, yarın Rusya temsilcisi MBA Moskova ile TSİ 17.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele, Brno Spor Salonu'nda yapılacak.



Grupta Birevim Elazığ İl Özel İdare ve MBA Moskova'nın yanı sıra Çekya temsilcisi KP Brno ve Polonya'nın InvestInTheWest ENEA takımı bulunuyor.



- OGM Ormanspor, 21 Ocak'ta mücadelesine başlayacak



OGM Ormanspor'un yer aldığı B Grubu maçları ise Ankara'da oynanacak.



Karşılaşmalar M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda yapılacak. B Grubu'nda OGM OGM Ormanspor'un yanı sıra Macaristan'dan Aluinvent DVTK ve İsrail'den Ramla takımları yer alacak. İsveç ekibi A3 Basket Umea ise takımda yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ilk seri maçlarına katılamayacak ve hükmen mağlup sayılacak.



Grubun ilk maçında yarın Aluinvent DVTK ile Ramla saat 17.00'de karşılaşacak. OGM Ormanspor, 21 Ocak Perşembe günü Ramla'yla, 22 Ocak Cuma günü ise Aluinvent DVTK takımıyla karşılaşacak. Bu iki karşılaşma da saat 17.00'de başlayacak.



Organizasyonda ikinci seri maçları ise 16 Mart'ta başlayacak. Grupta ilk iki sırayı alan ekipler, adını üst tura yazdıracak.



