FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yeni sezon heyecanı başlıyor

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 2023-2024 sezonu, 11 Ekim Çarşamba günü başlayacak.



Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, bu sezon Türkiye'yi C Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, E Grubu'nda Beşiktaş, F Grubu'nda Melikgazi Kayseri, H Grubu'nda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar, J Grubu'nda Bursa Uludağ Basketbol, L Grubu'nda Emlak Konut kulüpleri temsil edecek.



- İsrail takımlarının maçları askıya alındı



Kupada yer alan İsrail takımlarının maçları ise mevcut güvenlik durumu göz önünde bulundurularak ve güvenlik danışmanlarının tavsiyeleriyle ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı. İlk hafta, İsrail ekiplerinden Ramat Hasharon ile Elitzur Landco Ramla'nın evinde oynaması planlanan maçların oynanma durumu, daha sonra belirlenecek.



İsrail takımlarında yaşanan sorunun aşılması halinde, turnuvada 12 grupta 48 takım karşılaşacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ve en iyi 8 grup üçüncüsü, üst tura adını yazdıracak.



Grupların ilk haftasında, yarın 10, 12 Ekim'de 12 karşılaşma oynanacak.



İlk hafta programı şöyle:



11 Ekim Çarşamba:



18.30 Melikgazi Kayseri - Olympiakos



19.00 Piestanske Cajky - InvestInTheWest Enea Gorzow



19.00 Beşiktaş - Slavia Banska Bystrica



19.00 TARR KSC Szekszard - Levhartice Chomutov



19.30 TTT Riga - MBK Ruzomberok



20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring - CSM Constanta



21.00 Flammes Carolo Basket - Eleftheria Moschatou



21.00 Tango Bourges Basket - Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar



21.30 Spar Girona - T71 Diddeleng



23.00 GDESSA-Barreiro - London Lions



12 Ekim Perşembe:



(Askıya alındı) Ramat Hasharon - Lointek Gernika Bizkaia



(Askıya alındı) Elitzur Landco Ramla - Caledonia Gladiators



19.00 Zabiny Brno - Cadi La Seu



19.00 Kibirkstis - Union Feminine Angers



19.30 Rutronik Stars Keltern - Castors Braine



20.15 BBC Grengewald - KP TANY Brno



20.30 Bursa Uludağ Basketbol - NKA Universitas Pecs



20.30 Umana Reyer Venice - ZKK Ragusa Dubrovnik



20.30 BCF Elfic Fribourg - Emlak Konut



21.00 Lattes-Montpellier - MB Zaglebie Sosnowiec



21.00 Kangoeroes Mechelen - Panathinaikos



21.00 Roche Vendee Basket - VBW Arka Gdynia



21.30 BDS Dinamo Sassari - Movistar Estudiantes



22.30 SL Benfica - Basket Namur Capitale











