Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 2022-2023 sezonu kuraları çekildi.



Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından normal sezonda mücadele etme hakkı kazanan takımlar 4'erli 12 gruba ayrıldı.



Türk takımlarından Galatasaray C Grubu'nda, OGM Ormanspor D Grubu'nda, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Nesibe Aydın E Grubu'nda yer aldı.



Elemelerde Yunanistan'ın Dafni Agiou Dimitriou takımıyla eşleşen Hatay Büyükşehir Belediyespor, turu geçmesi halinde yoluna B Grubu'nda devam edecek.



FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele eden BOTAŞ, eleme grubunu ikinci sırada tamamlaması halinde B Grubu'nda, üçüncü olması durumunda F Grubu'nda yer alacak.



Coğrafi yakınlık kriterlerine göre ayrılan iki konferanstaki gruplar şöyle oluştu:



1. Konferans:



A Grubu: AZS UMCS Lublin (Polonya), Panathinaikos AC (Yunanistan), Elemelerden gelecek 2 takım



B Grubu: NKA Universitas PEAC (Macaristan), Beroe Stara Zagora (Bulgaristan), Elemelerden gelecek 2 takım



C Grubu: Galatasaray, Enea Gorzow (Polonya), Piestanske Cajky (Slovakya), Elemelerden gelecek takım



D Grubu: OGM Ormanspor, VBW Arka Gdynia (Polonya), FCC UAV Arad (Romanya), Elemelerden gelecek takım



E Grubu: Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nesibe Aydın, Elemelerden gelecek 2 takım



F Grubu: Uni Gyor (Macaristan), Maccabi Bnot Ashdod (İsrail), Kibirkstis (Litvanya), Elemelerden gelecek takım



2. Konferans:



G Grubu: BCF Elfic Fribourg (İsviçre), Basket Namur Capitale (Belçika), SL Benfica (Portekiz), Basket T71 Diddeleng (Lüksemburg)



H Grubu: Umana Reyer Venezia (İtalya), Rutronik Stars Keltern (Almanya), Movistar Estudiantes (İspanya), Elemelerden gelecek takım



I Grubu: Mithra Castors Braine (Belçika), Cadi La Seu (İspanya), Casademont Zaragoza (İspanya), Elemelerden gelecek takım



J Grubu: La Roche Vendee BC (Fransa), London Lions (Büyük Britanya), Elemelerden gelecek 2 takım



K Grubu: LDLC Asvel Feminin (Fransa), Zabiny Brno (Çekya), DK Euskotren (İspanya), Elemelerden gelecek takım,



L Grubu: Flammes Carolo Basket (Fransa), KP Brno (Çekya), UFAB 49 (Fransa), ZKK Ragusa (Hırvatistan).





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