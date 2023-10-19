FIBA, İsrail hakkında verdiği kararı uzattı

FIBA Avrupa, İsrail takımlarıyla ilgili erteleme kararını uzattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
FIBA, İsrail hakkında verdiği kararı uzattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2023 13:01
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, İsrail takımlarıyla ilgili aldığı maçların ertelenmesi kararını uzattığını duyurdu.

FIBA Avrupa'dan yapılan açıklamada, İsrail Basketbol Federasyonu, kulüpler ve FIBA Avrupa güvenlik danışmanlarıyla yapılan istişareler sonrasında İsrail takımlarının gelecek haftaki maçlarının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, yeniden planlanan fikstürün şartlar elverdiğinde teyit edileceği belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery