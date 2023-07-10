FIBA ile THY Avrupa Ligi'nden takvim çakışmasına önlem

FIBA ile THY Avrupa Ligi, 2023-24 sezonunda milli takım ve kulüp müsabakalarının çakışmasını önleme konusunda anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
FIBA ile THY Avrupa Ligi'nden takvim çakışmasına önlem
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2023 21:27
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ile THY Avrupa Ligi organizasyonları, 2023-24 sezonunda milli takım ve kulüp müsabakalarının çakışmasını önleme konusunda anlaştı.

FIBA tarafından yapılan açıklamada, milli takım ve kulüp düzeyinde takvim çakışmasını önleme konusunda THY Avrupa Ligi ile gelecek sezon için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Basketbolun dünya ve Avrupa kıtası genelinde popülaritesini artırmak amacıyla bu yönde anlaşmaya varan taraflar, gelecek 12 ay boyunca kabul edilebilir çözümlere ulaşmak adına görüşmeler yürütecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery