FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda gruplar belli oldu. Türk temsilcilerinden Bahçeşehir Koleji L, Manisa Büyükşehir Belediyespor ise M Grubu'nda mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2023 13:45
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda gruplar belli oldu.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takımın yanı sıra en iyi ikinci 6 ekip adlarını üst tura yazdırdı. Türk temsilcilerinden 2022'de şampiyonluk elde eden Bahçeşehir Koleji L Grubu'nda Litvanya'dan Jonava, Polonya'dan Legia Varşova ve Portekiz'den Sporting'le aynı grupta yer alacak.

M Grubu'nda yoluna devam edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor ise İspanyol Casademont Zaragoza, Çekya'dan ERA Nymburk ve Fransız BCM Gravelines Dunkerque ile karşılaşacak.

İkinci tur karşılaşmalarının 6 Aralık Çarşamba günü başlayıp 7 Şubat 2024'te tamamlanacağı FIBA Avrupa Kupası'nda, gruplarında ilk 2 sırada yer alanlar Mart ayında çeyrek finalde mücadele edecek.

Organizasyonda ikinci tur grupları şöyle:

K Grubu: Balkan Botevgrad (Bulgaristan), Surne Bilbao Basket (İspanya), Gottingen (Almanya), Porto (Portekiz)

L Grubu: Bahçeşehir Koleji, Jonava (Litvanya), Legia Varşova (Polonya), Sporting (Portekiz)

M Grubu: Manisa Büyükşehir Belediyespor, Casademont Zaragoza (İspanya), ERA Nymburk (Çekya), BCM Gravelines Dunkerque (Fransa)

N Grubu: ZZ Leiden (Hollanda), Niners Chemnitz (Almanya), Itelyum Varese (İtalya), CSM CSU Oradea (Romanya)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery