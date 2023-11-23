FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda gruplar belli oldu.



Gruplarını lider tamamlayan 10 takımın yanı sıra en iyi ikinci 6 ekip adlarını üst tura yazdırdı. Türk temsilcilerinden 2022'de şampiyonluk elde eden Bahçeşehir Koleji L Grubu'nda Litvanya'dan Jonava, Polonya'dan Legia Varşova ve Portekiz'den Sporting'le aynı grupta yer alacak.



M Grubu'nda yoluna devam edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor ise İspanyol Casademont Zaragoza, Çekya'dan ERA Nymburk ve Fransız BCM Gravelines Dunkerque ile karşılaşacak.



İkinci tur karşılaşmalarının 6 Aralık Çarşamba günü başlayıp 7 Şubat 2024'te tamamlanacağı FIBA Avrupa Kupası'nda, gruplarında ilk 2 sırada yer alanlar Mart ayında çeyrek finalde mücadele edecek.



Organizasyonda ikinci tur grupları şöyle:



K Grubu: Balkan Botevgrad (Bulgaristan), Surne Bilbao Basket (İspanya), Gottingen (Almanya), Porto (Portekiz)



L Grubu: Bahçeşehir Koleji, Jonava (Litvanya), Legia Varşova (Polonya), Sporting (Portekiz)



M Grubu: Manisa Büyükşehir Belediyespor, Casademont Zaragoza (İspanya), ERA Nymburk (Çekya), BCM Gravelines Dunkerque (Fransa)



N Grubu: ZZ Leiden (Hollanda), Niners Chemnitz (Almanya), Itelyum Varese (İtalya), CSM CSU Oradea (Romanya)



