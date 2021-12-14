FIBA Erkekler Avrupa Kupası maçına koronavirüs engeli

Bahçeşehir Koleji'nin de yer aldığı FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'nda, Avtodor Saratov-London Lions maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
FIBA Erkekler Avrupa Kupası maçına koronavirüs engeli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2021 15:56
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'nda 15 Aralık Çarşamba gübü oynanması planlanan Avtodor Saratov-London Lions maçı ertelendi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Saratov kentinde oynanacak mücadelenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

Maçla ilgili kararın disiplin kurulu tarafından daha sonra verileceği ifade edildi.

İlk maçların ardından Bahçeşehir Koleji'nin liderlik koltuğunda oturduğu grupta, Avtodor Saratov ikinci, London Lions son sırada yer alıyor.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.