FIBA Dünya kupasında 2. gün sona erdi

2023 FIBA Dünya Kupası'nda A, D, E ve H gruplarında 2. karşılaşmalar oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIBA Dünya kupasında 2. gün sona erdi
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27 Ağustos 2023 19:37
Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda 3. gün maçları tamamlandı.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada A, D, E ve H gruplarında 8 maç oynandı.

İkinci karşılaşmaların ardından Dominik Cumhuriyeti A, Litvanya D, Almanya E, Kanada da H grubunun zirvesinde yer aldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

İtalya-Dominik Cumhuriyeti: 82-87

Filipinler-Angola: 70-80

D Grubu:

Karadağ-Mısır: 89-74

Litvanya-Meksika: 96-66

E Grubu:

Avustralya-Almanya: 82-85

Japonya-Finlandiya 98-88

H Grubu:

Lübnan-Kanada: 73-128

Fransa-Letonya 86-88

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