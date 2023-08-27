FIBA Dünya kupasında 2. gün sona erdi

Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda 3. gün maçları tamamlandı.
Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada A, D, E ve H gruplarında 8 maç oynandı.
İkinci karşılaşmaların ardından Dominik Cumhuriyeti A, Litvanya D, Almanya E, Kanada da H grubunun zirvesinde yer aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
İtalya-Dominik Cumhuriyeti: 82-87
Filipinler-Angola: 70-80
D Grubu:
Karadağ-Mısır: 89-74
Litvanya-Meksika: 96-66
E Grubu:
Avustralya-Almanya: 82-85
Japonya-Finlandiya 98-88
H Grubu:
Lübnan-Kanada: 73-128
Fransa-Letonya 86-88
Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada A, D, E ve H gruplarında 8 maç oynandı.
İkinci karşılaşmaların ardından Dominik Cumhuriyeti A, Litvanya D, Almanya E, Kanada da H grubunun zirvesinde yer aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
İtalya-Dominik Cumhuriyeti: 82-87
Filipinler-Angola: 70-80
D Grubu:
Karadağ-Mısır: 89-74
Litvanya-Meksika: 96-66
E Grubu:
Avustralya-Almanya: 82-85
Japonya-Finlandiya 98-88
H Grubu:
Lübnan-Kanada: 73-128
Fransa-Letonya 86-88