Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ikinci tur maçları başladı.
Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada I, J, K ve L gruplarında 8 maç oynandı.
J Grubu'nda ABD, Litvanya, K Grubu'nda ise Almanya ve Slovenya maçlarını kazanarak çeyrek finali garantiledi.
Alınan sonuçlar şöyle:
I Grubu:
Sırbistan-İtalya: 76-78
Dominik Cumhuriyeti-Porto Riko: 97-102
J Grubu:
ABD-Karadağ: 85-73
Litvanya-Yunanistan: 92-67
K Grubu:
Almanya-Gürcistan: 100-73
Slovenya-Avustralya: 91-80
L Grubu:
İspanya-Letonya: 69-74
Kanada-Brezilya: 65-69
Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada I, J, K ve L gruplarında 8 maç oynandı.
J Grubu'nda ABD, Litvanya, K Grubu'nda ise Almanya ve Slovenya maçlarını kazanarak çeyrek finali garantiledi.
Alınan sonuçlar şöyle:
I Grubu:
Sırbistan-İtalya: 76-78
Dominik Cumhuriyeti-Porto Riko: 97-102
J Grubu:
ABD-Karadağ: 85-73
Litvanya-Yunanistan: 92-67
K Grubu:
Almanya-Gürcistan: 100-73
Slovenya-Avustralya: 91-80
L Grubu:
İspanya-Letonya: 69-74
Kanada-Brezilya: 65-69