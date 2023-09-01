FIBA Dünya Kupası'nda ikinci tur maçları başladı

Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ikinci turda 8 maç tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIBA Dünya Kupası'nda ikinci tur maçları başladı
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01 Eylül 2023 20:09
Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ikinci tur maçları başladı.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada I, J, K ve L gruplarında 8 maç oynandı.

J Grubu'nda ABD, Litvanya, K Grubu'nda ise Almanya ve Slovenya maçlarını kazanarak çeyrek finali garantiledi.

Alınan sonuçlar şöyle:

I Grubu:

Sırbistan-İtalya: 76-78

Dominik Cumhuriyeti-Porto Riko: 97-102

J Grubu:

ABD-Karadağ: 85-73

Litvanya-Yunanistan: 92-67

K Grubu:

Almanya-Gürcistan: 100-73

Slovenya-Avustralya: 91-80

L Grubu:

İspanya-Letonya: 69-74

Kanada-Brezilya: 65-69

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