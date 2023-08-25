FIBA Dünya Kupası 4 maçla başladı

Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası, 4 karşılaşmayla başladı.
Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış gününde A, D, E ve H gruplarında maçlar oynandı.
İtalya, Karadağ, Avustralya ve Letonya'nın galibiyetle başladığı turnuvada alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Angola-İtalya: 67-81
D Grubu:
Meksika-Karadağ: 71-91
E Grubu:
Finlandiya-Avustralya: 72-98
H Grubu:
Letonya-Lübnan: 109-70
Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış gününde A, D, E ve H gruplarında maçlar oynandı.
İtalya, Karadağ, Avustralya ve Letonya'nın galibiyetle başladığı turnuvada alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Angola-İtalya: 67-81
D Grubu:
Meksika-Karadağ: 71-91
E Grubu:
Finlandiya-Avustralya: 72-98
H Grubu:
Letonya-Lübnan: 109-70