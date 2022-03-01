FIBA'dan Rusya kararı

FIBA, ikinci bir duyuruya kadar Rus takımlarını ve yetkililerini organizasyonlardan men ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIBA'dan Rusya kararı
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01 Mart 2022 18:38
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Rusya takımlarına uluslararası müsabakalardan men cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya takımları ve yetkililerinin ikinci bir duyuruya kadar FIBA organizasyonları ile 3x3 basketbol müsabakalarına katılamayacağı belirtildi.

Yeni kararlarla ilgili görüşmelerin 25 Mart'taki yönetim kurulu toplantısında gerçekleştirileceği ifade edildi.

 
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