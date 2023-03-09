FIBA'dan Mitoglou'na 2.5 yıl ceza

FIBA, vücudunda yasaklı maddeye rastlanan Konstantinos Mitoglou'na 2.5 yıl ceza verdi. Cezasının 12 ayını çeken Yunan basketbolcu, Kasım 2024'te parkelere dönecek.

Haber; Sporx.com dış haberler
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FIBA'dan Mitoglou'na 2.5 yıl ceza
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09 Mart 2023 20:19
FIBA, geçtiğimiz yıl Mart ayında vücudunda yasaklı maddeye rastlanan Konstantinos Mitoglou'nun cezasını açıkladı.

Mitoglou'na 32 ay men cezası verdiğini duyuruldu. Cezasının 12 ayını tamamlayan Yunan basketbolcu, 25 Kasım 2024'te parkelere dönebilecek.

26 yaşındaki basketbolcu, bu karara FIBA ve CAS üzerinden itirazda bulunabilir.

Kararın ardından konuşan Yunan basketbolcu, "Doktorum bana 'Rusya'dan mucize hap' diyerek birkaç hap verdi. Ardından serum verdi. Serumun vücudumu temizleyeceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

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