FIBA'dan hakem Kerem Baki'ye görev

Türk hakem Kerem Baki, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı final müsabakasında düdük çalacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belçika ile Fransa arasında oynanacak karşılaşmada Baki ile Polonya'da Wojciech Liszka ve Hırvatistan'dan Martin Vulic görev yapacak.



12 SENE SONRA FİBA HAKEMİ OLMUŞTU



Kerem Baki, 2005 yılında basketbol hakemliğine başlarken, 2017 yılında FIBA hakemi olmuştu.





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