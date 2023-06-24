FIBA'dan hakem Kerem Baki'ye görev

Türkiye Basketbol Ligi hakemlerinden olan Kerem Baki Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIBA'dan hakem Kerem Baki'ye görev
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24 Haziran 2023 14:31
Türk hakem Kerem Baki, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı final müsabakasında düdük çalacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belçika ile Fransa arasında oynanacak karşılaşmada Baki ile Polonya'da Wojciech Liszka ve Hırvatistan'dan Martin Vulic görev yapacak.

12 SENE SONRA FİBA HAKEMİ OLMUŞTU

Kerem Baki, 2005 yılında basketbol hakemliğine başlarken, 2017 yılında FIBA hakemi olmuştu.

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