FIBA'dan büyük fırsat: She Calls Game

FIBA, bir sonraki ikonik kadın sesini arıyor ve bu sen olabilirsin!

Abone Ol
FIBA'dan büyük fırsat: She Calls Game
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Eylül 2021 14:58
FIBA, basketbolda yeni bir kadın sesi bulmak ve eğitmek amacıyla 'She Calls Game' girişimini başlattı.

Sidney 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda spiker olacak olan kişiyi arayan FIBA, herhangi bir ön koşul talep etmiyor. Halihazırda bir spiker, sunucu, sosyal medya içerik üreticisi veya sadece bir basketbol hayranı olsanız bile başvuru yapabiliyorsunuz. Önemli olan tek şey, oyuna verdiğiniz değer, sahada neler olup bittiğine tutkuyla değer verme, basketbol bilgisi ve kişilik!

FIBA'nın uzman yorumcularından oluşan ekibi, seçtikleri kişilerin tekniğini geliştirmek için bir eğitim programı da sunacak. Dünya basketbolunun yeni kadın sesi olmak için gerekenlere sahip olduğu düşününler, buradan başvurularını yapabiliyor: https://www.fiba.basketball/shecallsgame

10 aydan oluşacak kısa liste, jüri tarafından değerlendirilecek ve yarışmanın ikinci aşamasına davet edilecek. Burada testler daha da artacak.

Kazanan, uluslararası kadın basketbolundaki en önemli etkinliğin bir parçası olarak FIBA Kadınlar Dünya Kupası için Avustralya'nın Sidney kentine seyahat etme şansına sahip olacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.