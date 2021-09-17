FIBA'dan büyük fırsat: She Calls Game

🏀🎙️FIBA, bir sonraki ikonik kadın sesini arıyor ve bu sen olabilirsin!



🏆Avustralya'da düzenlenecek FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na seyahat etme şansına da sahip olabilirsin.



Daha fazla bilgi: https://t.co/5ykEpVE0Depic.twitter.com/LF0aJuIeaT



— Sporx (@sporx) September 17, 2021

FIBA, basketbolda yeni bir kadın sesi bulmak ve eğitmek amacıyla 'She Calls Game' girişimini başlattı.Sidney 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda spiker olacak olan kişiyi arayan FIBA, herhangi bir ön koşul talep etmiyor. Halihazırda bir spiker, sunucu, sosyal medya içerik üreticisi veya sadece bir basketbol hayranı olsanız bile başvuru yapabiliyorsunuz. Önemli olan tek şey, oyuna verdiğiniz değer, sahada neler olup bittiğine tutkuyla değer verme, basketbol bilgisi ve kişilik!FIBA'nın uzman yorumcularından oluşan ekibi, seçtikleri kişilerin tekniğini geliştirmek için bir eğitim programı da sunacak.https://www.fiba.basketball/shecallsgame10 aydan oluşacak kısa liste, jüri tarafından değerlendirilecek ve yarışmanın ikinci aşamasına davet edilecek. Burada testler daha da artacak.Kazanan, uluslararası kadın basketbolundaki en önemli etkinliğin bir parçası olarak FIBA Kadınlar Dünya Kupası için Avustralya'nın Sidney kentine seyahat etme şansına sahip olacak.