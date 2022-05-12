Sporx 2022 FIBA EuroBasket
FIBA'dan 12 Dev Adam için kötü haber

FIBA'dan 12 Dev Adam için kötü haber

FIBA, TBF'nin Gürcistan maçında kural hatası yapıldığına yönelik itirazını değerlendirdi ve kararını verdi.

FIBA, Türkiye - Gürcistan karşılaşmasının 4. çeyreğinde bir zaman hatası yapıldığını ancak bu zaman kaybının 'sonucu kesin olarak değiştireceğini tespit edemediği' için, TBF'nin yaptığı itirazı reddetti. Yaşanan diğer olaylara ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

DETAYLAR BİRAZDAN...

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Karadağ3201235223125
2Belçika320123222575
3Türkiye3201256243135
4İspanya3201277234435
5Gürcistan3102228252-244
6Bulgaristan3003255306-513
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