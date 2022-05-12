FIBA'dan 12 Dev Adam için kötü haber

FIBA, TBF'nin Gürcistan maçında kural hatası yapıldığına yönelik itirazını değerlendirdi ve kararını verdi.
FIBA, Türkiye - Gürcistan karşılaşmasının 4. çeyreğinde bir zaman hatası yapıldığını ancak bu zaman kaybının 'sonucu kesin olarak değiştireceğini tespit edemediği' için, TBF'nin yaptığı itirazı reddetti. Yaşanan diğer olaylara ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.