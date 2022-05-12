FIBA'dan 12 Dev Adam için kötü haber

FIBA, Türkiye - Gürcistan karşılaşmasının 4. çeyreğinde bir zaman hatası yapıldığını ancak bu zaman kaybının 'sonucu kesin olarak değiştireceğini tespit edemediği' için, TBF'nin yaptığı itirazı reddetti. Yaşanan diğer olaylara ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.



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