FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor

Türk kulüpleri Pınar Karşıyaka, Galatasaray Nef, TOFAŞ, Darüşşafaka ve Beşiktaş Icrypex, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor
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03 Ekim 2021 13:49
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu 4 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

Normal sezona katılma hakkı kazanan 32 kulüp, dörderli 8 grupta mücadele edecek. H Grubu takımları arasındaki sezonun açılış karşılaşmasında, İspanyol ekibi Hereda San Pablo, TSİ 21.30'da Beşiktaş Icrypex'i ağırlayacak.

Turnuvada yer alan diğer Türk kulüplerinden Pınar Karşıyaka B Grubu, Galatasaray E Grubu, TOFAŞ F Grubu, Darüşşafaka ise G Grubu'nda mücadele edecek.

5 Ekim Salı günü TOFAŞ-Filou Oostende (Belçika), U-BT Kaloşvar (Romanya)-Darüşşafaka, Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail)-Pınar Karşıyaka, 6 Ekim Çarşamba günü de Galatasaray Nef-ERA Nymburk (Çekya) maçları yapılacak.

Normal sezon karşılaşmaları 22 Aralık'ta sona erecek. Gruplarını ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak.

Dörderli 4 grupta oynanacak son 16 turunu ilk 2 sırada bitiren takımlar, adını çeyrek finale yazdıracak. Çeyrek final serilerinin galipleri ise mayıs ayında düzenlenecek Dörtlü Final'e yükselecek.


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