FIBA Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2020-2021 normal sezon gruplarında mücadele eden Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.



FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekip, Romanya'nın CSM CSU Oradea ve BC CSU Sibiu ile Danimarka'nın Bakken Bears takımlarıyla D Grubu'nda yer aldı.



Çift devreli lig usulüne göre oynanacak grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayacak takımlar, bir üst tura yükselecek.



Turnuvaların başlama tarihleri 1 Eylül'de FIBA Avrupa Kurulu tarafından belirlenecek.



