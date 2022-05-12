FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel EuroBasket açıklaması!

FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2022), turnuva tarihinin en çok bilet satılan organizasyonu olduğunu söyledi.



EuroBasket 2022 değerlendirme toplantısı, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak ve Almanya Basketbol Federasyonu Başkanı Ingo Weiss'ın katılımıyla Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da düzenlendi.



Demirel, Avrupa Şampiyonası'nın 2015'teki format değişikliğiyle 4 ülkenin ev sahipliğinde yapılmasına karar verildiğini hatırlatarak, "Bu EuroBasket en çok biletin satıldığı organizasyon oldu. Bu bizim için çok büyük bir başarı. Ayrıca turnuva boyunca takımlarımızın sergilediği üst düzey performansları da katılan bütün takımların kaliteli takımlar olduğunu gösterdi. EuroBasket 2022'de oynanan maçlardaki mücadelenin seviyesi göstermektedir ki Avrupa basketbolu çok iyi bir seviyede. Bütün katılımcı takımlara ve federasyonlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.



THY Avrupa Ligi ile milli maç takviminin çakışması hakkında konuşan Demirel, "Milli maç pencerelerinin Avrupa basketbolunun büyümesine yardımcı olduğu bir gerçek. Bütün Avrupalı oyuncuların milli takımlarda oynamasını tercih ederiz. Önümüzdeki aylarda bu sorunu çözmek için bazı görüşmeler olabilir. Avrupa Ligi yönetimiyle konuşulması gereken şeyler var. Futboldaki durumu ve gücünü hepimiz biliyoruz. Sürekli milli takım maçları oynuyorlar ve takımların tüm yıldızları her zaman kadrolarında yer alıyor. Basketbolda ise sadece NBA'den dolayı değil, THY Avrupa Ligi'nden dolayı da durum farklı. Genellikle maçlar çakışıyor. Her sağlıklı oyuncu milli takım için hazır olmalıdır. Herkes en iyi oyuncularının oynamasını ister. Belki yeni yönetimle birlikte yeni tartışmalar olur ve umarım bir çözüm bulunur." değerlendirmesinde bulundu.



Demirel, Avrupa Ligi'nin yeni başkanı Dejan Bodiroga'yı tebrik ettiğini belirterek, "Kendisi eski yönetim kurulu üyemizdir. Avrupa basketbolunun bir efsanesidir ve yaşanan sorunları en ince ayrıntısına kadar bilir. Yakında buluşacağız ve iletişim kuracağız. Bazı sorunları nasıl çözebileceğimiz hakkında görüşeceğiz ve çözüme ulaşma konusunda iyimseriz." ifadelerini kullandı.



- Novak: "Hakem hatalarının olduğunu kabul ediyoruz"



Kamil Novak, yeni tip koronavirüs salgınından dolayı EuroBasket'in bir yıl ertelenmesinin FIBA Avrupa ve ev sahibi şehirlere lojistik açıdan sorunlar çıkardığını ancak bunun üstesinden gelindiğini dile getirdi.



Hakemler hakkındaki soruları yanıtlayan Novak, "İlk olarak şunu söylemeliyim ki hakemler turnuvadan önce ve turnuva sırasında sürekli değerlendirilmektedir. Hataların olduğunu kabul ediyoruz. Litvanya-Almanya maçında yaşananların kesinlikle olmaması gerektiğinin altını çizmek isterim. Bence bu, tekrarlaması zor bir hatalar zinciriydi. Bana ilk bildirildiğinde resmi bir görevli masası olduğu için bunun nasıl olabileceğine dair tonlarca soru sordum. Bu durum kesinlikle çok kötüydü ancak başka bir açıdan bakarsanız hakem yönetimi şikayetleri eskisine göre azalmış durumda. Bu turnuvada sadece iki olay yaşandı. Biri Litvanya-Almanya diğeri Türkiye-Gürcistan maçında. Bunun dışında büyük bir şey yoktu. Hakemleri geliştirmeye sürekli olarak devam ediyoruz. Buradaki hakemler ulusal şampiyonaları ve kendi ülkelerinin liglerindeki üst seviyelerde hakemlik yapmış hakemler. Mümkün olan en iyi hakem yönetimine sahip olmak istiyoruz. Ne yazık ki hakem hatası olmayan maçların olması zor. Çünkü oyuncu ve antrenör hatası olmayan maç da yok. Hata yapmak insanın doğasındadır, herkes yapabilir. Biz bu hataları azaltmak için çok çalışıyoruz. Ulusal federasyonlarla da birlikte çalışarak gözlemliyoruz." yorumunu yaptı.



Novak, THY Avrupa Ligi hakemlerinin EuroBasket'te görev almaması konusunda ise "Bu konuda onlara karşı bir kriterimiz yok. Orada görev alan hakemler, milli maç pencereleri süresince görev alamıyorlar. Burada bulunan hakemler THY Avrupa Ligi'ndeki maçlarda görev almıyor olabilirler. Fakat Olimpiyatlar'da, Dünya Şampiyonaları'nda ve EuroBasket'te maç yönettiler." diye konuştu.



Ingo Weiss ise EuroBasket 2022'nin çok kaliteli ve heyecan verici olduğunu söyleyerek, "Bu büyük etkinliğin Köln ve Berlin'de başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Takımımız da mükemmel oynadı, yürek koydular. Bu etkinliği düzenleme fırsatını bize verdikleri için FIBA'ya teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.







