FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milletler Ligi sona erdi

FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milletler Ligi karşılaşmaları sona erdi.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Szolnok kentinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Kadın Milli Takımı, 6 durakta 1 şampiyonluk yaşadı ve toplamda 375 puanla konferansı dördüncü sırada tamamladı.



Erkek Milli Takımı ise 6 durakta 1 şampiyonluk elde ederken, 380 puanla konferans dördüncüsü olarak organizasyonu noktaladı.



