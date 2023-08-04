FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milletler Ligi sona erdi

FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milletler Ligi karşılaşmaları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milletler Ligi sona erdi
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04 Ağustos 2023 16:30
FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milletler Ligi karşılaşmaları sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Szolnok kentinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Kadın Milli Takımı, 6 durakta 1 şampiyonluk yaşadı ve toplamda 375 puanla konferansı dördüncü sırada tamamladı.

Erkek Milli Takımı ise 6 durakta 1 şampiyonluk elde ederken, 380 puanla konferans dördüncüsü olarak organizasyonu noktaladı.

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