FIBA Basketbol 2023 Dünya Kupası'nın Milli Takım kadrolarında bulunan toplam 55 mevcut NBA oyuncusunun, 2019'daki turnuvanın 54 olan rekorunu geride bıraktığı kaydedildi.



Filipinler, Japonya ve Endonezya'da düzenlenen ve bugün start alarak 10 Eylül'de sona erecek olan FIBA Dünya Kupası turnuvasında, 2019'da 103 olan NBA oyuncularının, NBA'de draft edilmiş oyuncuların ve ayrıca NBA deneyimine sahip oyuncuların toplam sayısının 106'ya çıktığı belirtildi.



Katılımcı olan 32 Milli Takımdan 27'sinde en az birer mevcut NBA oyuncusu, NBA'de draft edilmiş veya NBA deneyimi olan oyuncu bulunduğu ve 10 adet eski All-Star seviyesinde yıldızın yer aldığı belirtildi:



Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves; ABD)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder; Kanada)

Luka Dončić (Dallas Mavericks; Slovenya)

Rudy Gobert (Timberwolves; Fransa)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers; ABD)

Brandon Ingram (New Orleans Pelicans; ABD)

Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies; ABD)

Lauri Markkanen (Utah Jazz; Finlandiya)

Karl-Anthony Towns (Timberwolves; Dominik Cumhuriyeti)

Nikola Vučević (Chicago Bulls; Karadağ).



Turnuva rekoru olan 12 NBA oyuncusunun yer aldığı Amerika Birleşik Devletleri kadrosu dışında, en fazla NBA oyuncusu bulunan takımlar ise sırasıyla Avustralya (dokuz), Kanada (yedi) ve Almanya (dört) olarak kayıtlara geçti.



