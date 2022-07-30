FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası başladı

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası grup müsabakalarıyla başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası başladı
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30 Temmuz 2022 16:34
İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleşen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası grup müsabakalarıyla başladı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka ile Bornova Atatürk Spor Salonlarında gerçekleşen organizasyon, 7 Ağustos Pazar günkü final maçıyla tamamlanacak.

A Grubu'nda Fransa, İsrail, Kuzey Makedonya, Büyük Britanya, B Grubu'nda Türkiye, İspanya, Almanya, Polonya, C Grubu'nda Sırbistan, Çekya, Yunanistan, Slovenya, D Grubu'nda ise Litvanya, Hırvatistan, İtalya ve Karadağ'ın yer aldığı organizasyon iki maçla başladı.

A Grubu'nun ilk maçında Fransa, Büyük Britanya'yı 97-45 yenerken, C Grubu müsabakasında ise Sırbistan, Slovenya'yı 70-52'lik skorla geçti.

Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında bugün saat 20.30'da Polonya ile karşılaşacak.

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