FIA, Formula 1'de 2021 sezonu takvimini onayladı

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2021 sezonu takvimini onayladı.



FIA'dan yapılan açıklamaya göre Dünya Motor Sporları Konseyi, 21 Mart 2021'de Avustralya Grand Prix'si ile başlayıp 5 Aralık 2021'de Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek 23 etaplık yeni sezon takvimine onay verdi.



Suudi Arabistan'ın ilk kez şampiyonaya dahil edildiği, 25 Nisan'da yapılacak yarışın ise daha sonra açıklanacağı takvimde Türkiye Grand Prix'si yer almadı.



2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:



21 Mart: Avustralya Grand Prix



28 Mart: Bahreyn Grand Prix



11 Nisan: Çin Grand Prix



25 Nisan: Daha sonra belirlenecek



9 Mayıs: İspanya Grand Prix



23 Mayıs: Monaco Grand Prix



6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix



13 Haziran: Kanada Grand Prix



27 Haziran: Fransa Grand Prix



4 Temmuz: Avusturya Grand Prix



18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix



1 Ağustos: Macaristan Grand Prix



29 Ağustos: Belçika Grand Prix



5 Eylül: Hollanda Grand Prix



12 Eylül: İtalya Grand Prix



26 Eylül: Rusya Grand Prix



3 Ekim: Singapur Grand Prix



10 Ekim: Japonya Grand Prix



24 Ekim: ABD Grand Prix



31 Ekim: Meksika Grand Prix



14 Kasım: Brezilya Grand Prix



28 Kasım: Suudi Arabistan Grand Prix



5 Aralık: Abu Dabi Grand Prix



