Feyzullah Küçük: 'Oğlum Galatasaraylı değil'

Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük oğlunun ve kendisinin Galatasaray taraftarı olduğu iddialarına cevap verdi.



Beyaz TV'ye konuşan Feyzullah Küçük, "Ben Galatasaray altyapısında fiili çalışmadım. 2005 yılında Galatasaray Büyükçekmece Futbol Okulu'nda çalışıyordum. Onu da kapattım. Rahatsızlık duyuyorum sürekli Galatasaray ile ilgili bir şey olunca bu olayın gündeme gelmesini. Ben gözümü Adanaspor'da açtım. 1972 yılından beri turuncu-beyaz Adanasporluyum. Adanaspor'dan başka takım tutmuyorum." diye konuştu.



Oğlu ile ailevi nedenlerden dolayı uzun yıllardır görüşmediğini söyleyen Baba Küçük, "Zorbay'la uzun süredir görüşemiyoruz. Zorbay 1. evliliğimden, 2. evliliğimden de ayrıldım şu anda bekarım. 16-17 yıldır görüşmedik. En son ameliyat olduğunda gittim geçmiş olsun dedim. Bir görüşmemiz orada oldu, ondan sonra olmadı. Biz küs değiliz. Görüşmeme imkanı var, ailesel bir durum bu." açıklamasını yaptı.



Oğlunun profesyonel futbol oynamadığını, çocuk yaşta Adanaspor altyapısında oynadığını ancak daha sonra eğitim ve hakemlik kariyerine odaklandığını söyleyen Küçük, oğlunun takım tutmadığını şu sözlerle ifade etti:



"Oğlum çok yetenekli, onun dışında çok yetenekli hakemlerimiz de var. Bunları da Türk futboluna kazandırmak gerekiyor. Adanaspor altyapısına geldi 1 sene. Sonra okuluna devam etti. Ağabeğinin teşvikleriyle hakem oldu. Şu anda da herhangi bir takımı tuttuğunu bilmiyorum."



