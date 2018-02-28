Feyza Aktan kimdir kaç yaşındadır nerelidir? Özcan Deniz'in sevgilisi Feyza Aktan

25 yaşındaki Feyza Aktan ile ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz flaş bir kararla nikah masasına oturuyor. Peki Özcan Deniz'in hayatını birleştireceği Feyza Aktan kimdir ve kaç yaşındadır? Konu hakkında ne açıklama yapıldı? İşte tüm detaylar...Feyza Aktan aslen Antalyalıdır. İstanbul doğan 25 yaşında olan Feyza Aktan Özcan Deniz ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Özcan Deniz'den 20 yaş küçük olan Feyza Aktan'ın hamile kaldığı söylentileri dolanıyor. Feyza Aktan Özcan Deniz çifti kısa bir süre sonra Paris'te dünya evine girmeye hazırlanıyor.Özcan Deniz ile yaşadığı aşk sonrası gündemden düşmeyen Feyza Aktan kimdir merak ediliyor. Son olarak İstanbullu Gelin dizisiyle ekranlarda boy gösteren Özcan Deniz yakın zamanda Feyza Aktan'la dünya evine girecekler. 4 aylık hamile olan Aktan, nikah masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisi Özcan Deniz ile öpüşme sahneleri yüzünden kavga etti. Özcan Deniz'in son filminde Meryem Uzerli ile öpüştüğü sahneyi gören Feyza Aktan, çılgına döndü. 25 yaşında olan Feyza Aktan'ın hamile olduğunu öğrenen Özcan Deniz sevgilisine tam 250 bin TL değerinde bir tek taş hediye etti.Gizli tuttukları nik,h için gerekli evrakın bir kısmını veren çift, önümüzdeki hafta dünya evine girecek.Zekeriyaköy'deki villada gerçekleşecek nik,ha aileler ve çok yakın dostlar dahil 15 kişi katılacak.Düğün ise doğumdan sonra temmuz ayında gerçekleşecek. 7 aylık hamile Feyza Aktan'ın gelinlik giymek istemediği öğrenildi.Erkek bebek bekleyen çift, geçtiğimiz aylarda birlikte yurtdışı tatiline çıkmıştı.Bölüm başı 120 bin TL kazanan Özcan Deniz'in nikahtan önce Feyza Aktan ile evlilik sözleşmesi yapacağı iddia edildi.Çıkan haberlerin ardından Özcan Deniz sosyal medya hesabında bir açıklama yayınladı:"Haberin asılsız olduğunu, eşimle aramızdaki sevgi ve ilişki biçimine uymayan, 'kesin bir dille yazılmış imzasız, uydurma bir haber!' olduğunu bilmenizi isterim. Nikahımızın gecikmesi tamamen iş yoğunluğu, hamilelik süreci ev benim yakın zamanda geçirmiş olduğum rahatsızlıktan dolayıdır. En kısa zamanda gerçekleşecek olan evliliğimizin tarihi bizim aile içi kararımızdır."Baba olmaya ve evli ünlüler kervanına katılmaya hazırlanan Özcan Deniz, 4 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan ile ilk kez görüntülendi. Aşk hik,yeleri film senaryolarını aratmayan ikili, Deniz'in yeni filmi 'Öteki Taraf'ın Viyana galasına gitmek için geldikleri Atatürk Havalimanı'nda el ele objektiflere yansıdı.Özcan Deniz, evlilik hazırlıkları yaptığı 4 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan ile yeni filmi 'Öteki Taraf'ın Viyana galasına gitmek için geldikleri Atatürk Havalimanı'nda ilk kez görüntülendi.Özcan Deniz 19 Mayıs 1972'de Ankara ilinde doğan bir ünlüdür.Kendisi 6-7 yaşlarına kadar burada yaşamış ardından Aydın'a göç etmişlerdir.Kendisi Aslen Ağrılıdır.Özcan Deniz Kürt mü? evet Kürt kökenli bir ünlümüzdür.Çocukluk zamanının ve gençlik zamanının büyük zamanını Ege bölgesinde geçiren bir kişidir.Eğitimi zamanında birçok hikayeyi oyuna dökmüştür.Tiyatroya olan ilgisi nedeniyle amatör tiyatro topluluğu oluşturmuştur.Sesinin güzel olması nedeniyle okul zamanında birçok sosyal aktive'de solist olarak yer alma başarısı göstermiştir.Orkestra çalışmalarının ilkini 1985 yılı itibariyle gerçekleştirmiştir.Aydın'da bu konuda ün kazanmıştır.Ardından kendi isteği nedeniyle 13 yaşında iken Eğitim hayatını bırakmış ve şarkı söylemeye başlamıştır.Müzik alanında kendini ilerletmek için İzmir'e gitmiş oradan sonra Antalya'da sahne almıştır.Aydın Sultanhisar'da yapılan Ses Festivali yarışmasında birinci olmuştur.Onun için İstanbul bambaşka bir şehirdi ve hayallerinide süslüyordu 1988 tarihinde İstanbul'a gitme kararı alır.Fakat orada kendisini tam anlamıyla gösterememiş ve Almanya'ya giderek orada müzik çalışmaları yapmıştır.1992 tarihinde ilk albümünü piyasaya sunmuştur.Yine Ağlattın Beni albümü ilk albümü olmuştur.1 Yıl sonra ise Hadi Hadi Meleğim albümü ile ses getirmiş ve çok satmış bir albüm olmuştur.1994 tarihinde İlk Sinema filminde oynamanın mutluluğunu yaşayan Sanatçı 1995 tarihinde ise Askerlik görevini yerine getirmek için Askere gitmiştir.Asker'den geldiğinde ise Yalan mı? isimli albümünü çıkarmıştır.Asmalı Konak, Haziran Gecesi, Bir Zamanlar Osmanlı gibi dönemin çok reyting alan izleyicisi fazla dizilerinde rol almıştır.Bu dizilerdeki başarılı performansı onun adını sık sık duymamıza neden oldu.Evim Sensin isimli diziyle beraber hem yönetmenlik hemde senaristlik yapmıştır.