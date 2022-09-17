Feyyaz Uçar: 'Oyuncular arasında problem vardı'

Spor yorumcusu Feyyaz Uçar, İstanbulspor ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı maçın ardından beIN Sports ekranlarından değerlendirmelerde bulundu.



Beşiktaş'ta oyuncuların hazır bir görüntü çizmediğini söyleyen Feyyaz Uçar, "Geçen haftaki Başakşehir mağlubiyetinin ardından telafi edilmesi gereken puan kayıpları vardı ancak Beşiktaş yine puan kaybetti. Beşiktaş'ta maça hazır olmayan 4-5 oyuncu vardı sahada. Genel olarak oyunda bir tutukluk vardı." dedi.



Takımda bir problem var gibi göründüğünü söyleyen Uçar, "Oyuncular arasında bir problem vardı gibi. Weghorst gol atıyor, golden sonra Masuaku'ya bir şeyler anlatıyor. Sevinmeleri lazım orada. Beşiktaş, 2-2'den sonraki oyunu neden 2-1'den sonra oynamadı gerçekten anlamadım." diyerek sözlerini noktaladı.

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