Feyyaz Uçar: 'Mustafa Muhammed, Anadolu'da olsa 20 gol atardı'

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in bonservisinin alınıp alınmayacağı merak konusuydu.



Sarı - kırmızılılar, Mısırlı golcünün 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu ödeme kararı almıştı.



Öte yandan Mustafa Muhammed'in performansı hakkında konuşan yorumcu Feyyaz Uçar, oyuncunun sürekli oynaması gerektiğini belirtti.



Muhammed'in Anadolu takımında olması halinde 20 gole ulaşabileceğinin altını çizen Uçar, "Devamlı oynatacaksın... Bu arada takımın da iyi oynayacak. Kendine yoktan pozisyon yaratabilen bir oyuncu değil. Arkadaşlarını oynatabilecek bir oyuncu değil. Formda bir orta saha onu sürekli beslemeli. Anadolu takımında olsaydı, sezonu 20 golle bitirirdi diye düşünüyorum." dedi.



Sarı kırmızılılarda bu sezon ligde 16 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu 5 kez fileleri sarstı.





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